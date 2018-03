LIVERPOOL 45 millions d'euros pour le gardien de Stoke!

En vue de la saison prochaine, la formation de Liverpool envisagerait de s'attacher les services d'un nouveau gardien de but. Selon le Sunday Mirror, les Reds auraient abandonné la piste Alisson (AS Roma) pour se concentrer sur Jack Butland (25 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Stoke City, le portier anglais envisagerait de quitter les Potters pour rejoindre un club plus huppé. Pour tenter de boucler ce dossier, le club de la Mersey serait disposé à mettre 45 millions d'euros sur la table.