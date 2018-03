PSG L'Inter ne lâche pas Pastore. Verratti vers MU?

Les envies de départ de Javier Pastore, ont été confirmés hier par RMC, annonçant que les dirigeants de l'Inter Milan auraient toujours l'intention de signer l'international argentin. Le PSG ne devrait pas le retenir en cas de belles offres. Outre Pastore, c'est Marco Verratti qui est de plus en plus annoncé vers la sortie et après le FC Barcelone, c'est Manchester United qui envisagerait sérieusement de le recruter, comme l'a indiqué hier, le média espagnol Don Balon. Il pourrait y remplacer un certain Michael Carrick ou Marouane Fellaini.