SARRI, COACH DE NAPLES "Ghoulam manquerait à n'importe qui"

Le coach de SSC Naples, Maurizio Sarri, est revenu sur l'absence cette saison de l'international algérien, Faouzi Ghoulam, en conférence de presse après le match nul contre l'Inter de Milan. Le Napoli qui a laissé filer la première place du classement au profit de la Juventus après une défaite et un nul, risque de regretter longtemps la double blessure de Ghoulam. L'entraîneur italien a déclaré: «Mario Rui se débrouille très bien en passant, mais bien sûr, quand il s'agit de force et de rythme, Ghoulam est meilleur» et d'ajouter: «Je me suis rendu compte une fois blessé que Faouzi était l'un des deux ou trois meilleurs arrières en Europe, donc il manquerait à n'importe quelle équipe». Le Napoli (70 pts) vient de laisser la Juventus de Turin (71 pts) passer en tête du classement. Les Azzurri n'ont pu ramener qu'un seul point du stade de Giuseppe-Meazza face à l'Inter (0-0) pour le compte de la 28e journée de Série A alors que la Juventus a battu Udinese 2-0.