SPARTAK MOSCOU Première titularisation pour Hanni

Avant-hier soir, le Spartak Moscou de Sofiane Hanni avait rendez-vous face à la lanterne rouge, Khabarovsk. Une occasion pour le meneur de jeu algérien qui était aligné dès le départ dans cette rencontre de découvrir le football en Russie. Sofiane Hanni malgré ses 58 minutes de jeu seulement, était l'un des bons éléments de son équipe grâce à sa technique et sa vivacité sur le terrain. Il a essayé de marquer et a tenté quelques tirs, mais la défense adverse était au rendez-vous. Score final, 1-0 pour le Spartak, qui a marqué son but victorieux à la dernière minute du temps réglementaire par le Brésilien Fernando suite à un coup franc magistral. Grâce à ce score, le Spartak garde sa deuxième place à 5 points de son rival, le Lokomotiv Moscou.