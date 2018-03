TOUCHÉ À LA CHEVILLE DROITE Kane pourrait être absent six semaines

Dans le genre mauvaise nouvelle, Tottenham pouvait difficilement faire pire. Victorieux à Bournemouth avant-hier soir (1-4), les Spurs devront très certainement se passer pendant un certain temps de leur buteur Harry Kane. Touché à la cheville droite, l'international anglais a été aperçu en béquilles et pourrait être absent... six semaines. Tottenham va devoir apprendre à vivre sans Harry Kane. Troisièmes de Premier League, avec un seul petit point d'avance sur Liverpool et quatre sur Chelsea, les Spurs ont en effet perdu leur meilleur buteur sur blessure. Alors qu'il pensait avoir marqué, l'international anglais a vu dans un premier temps son but refusé... puis il est resté au sol, touché à la cheville droite. Des nouvelles concernant la blessure à la cheville droite de Harry Kane et elles ne sont pas bonnes. Semblable à celle qu'il a eue en début de saison passée (un ligament pourrait être touché), selon Pochettino, et qui l'a éloigné des terrains pendant

six semaines. La victoire acquise, Mauricio Pochettino s'est forcément tout de suite inquiété pour son joueur. Et autant prévenir les fans du club anglais, les premières nouvelles ne sont pas bonnes. En effet, l'entraîneur des Spurs estime que les ligaments sont probablement touchés. «Je suis inquiet. Jusqu'à ce qu'on fasse des analyses, demain ou après-demain (hier ou aujourd'hui ndlr), nous ne pouvons rien dire de plus. Je m'inquiète pour lui, pour sa cheville. Nous espérons que ce n'est pas un gros pépin et qu'il va pouvoir se rétablir le plus tôt possible, pour être disponible», a ainsi expliqué Pochettino après la rencontre. Ainsi, l'absence de Harry Kane est estimée entre six et sept semaines d'absence selon les médias britanniques. Une blessure qui tombe mal, tant pour Tottenham qui s'apprête à entamer la dernière ligne droite en championnat... et tant pour l'Angleterre qui affronte les Pays-Bas et l'Italie en matchs amicaux dans une dizaine de jours. Et ce n'est pas les photos du joueur en béquilles qui va les rassurer...