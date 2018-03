TOURNOI RÉGIONAL U15 GARÇONS DE HANDBALL La 3e édition du 18 au 20 à Aïn Sefra

La 3ème édition du tournoi régional de handball des moins de 15 ans garçons aura lieu du 18 au 20 mars à la salle omnisports «Mohamed Baraki» à Aïn Sefra (Naâma), a-t-on appris auprès des organisateurs. Cette manifestation sportive de trois jours, organisée dans le cadre des festivités de la Journée de la victoire «Aid el nasr» (19 mars 1962), par la ligue wilaya en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports de Naâma et la ligue régionale de handball de Saïda, verra la participation de six sélections de wilayas, à savoir Saïda, El Bayadh, Tissemsilt, Tiaret, Mascara et Naâma. Les sélections participantes seront réparties en deux poules de trois équipes. Les deux premiers de chaque poule disputeront les demi-finales. La finale du tournoi est prévue le 20 mars. En marge de ce tournoi, la ligue régionale de handball de Saida organise deux journées de formation en faveur des entraîneurs des jeunes catégories de la région Ouest.