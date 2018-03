LIGUE 1 MOBILIS - 23E JOURNÉE : USMA-ESS, AUJOURD'HUI À 17H Une place sur le podium en jeu

Par Saïd MEKKI -

Un beau duel entre prétendants au titre

Une victoire pour l'une ou l'autre équipe lui permet d'abord de bien rester aux premières loges, mais surtout de guetter le moindre faux pas des premiers classés pour les rejoindre et pourquoi pas les dépasser par la suite.

Le stade de Omar-Hamadi de Bologhine abritera aujourd'hui le choc opposant l'USM Alger à l'ES Sétif pour le compte de la 23e journée de la Ligue 1 Mobilis où les deux formations aspirent à arracher le titre en fin de parcours ou au minimum terminer la saison sur le podium. D'ailleurs, le coach de l'Entente de Sétif, Abdelhak Benchikha n'a pas hésité à le déclarer clairement: «Nous sommes toujours en course pour le podium.» Ce qui veut dire que les Sétifiens se présentent à Bologhine avec la détermination de réaliser un bon résultat. Ils n'ont pas oublié qu'au match aller disputé au mois de décembre dernier au stade du 8-Mai 1945, cette équipe de l'USMA les a bien surpris en arrachant une victoire nette (2-1). Une revanche au stade de Bologhine serait un très bon stimulant pour les joueurs du coach Benchikha en cette phase retour décisive. Coach Benchikha a préféré rester à Alger après le retour de l'équipe du Ghana où elle a disputé son match aller de la Ligue des champions face à Aduana Stars pour permettre aux joueurs de récupérer de leur déplacement périlleux en terre ghanéenne. Il faut savoir que deux points seulement séparent l'USM Alger (3e avec le Paradou avec 35 points chacun) et l'ES Sétif (6e en compagnie de la JS Saoura avec 33 points chacun). C'est dire qu'une victoire pour l'une ou l'autre équipe lui permettra d'abord de bien rester aux premières loges, mais surtout guetter le moindre faux pas des premiers classés pour les y rejoindre et pourquoi pas les dépasser par la suite. Et c'est l'enjeu de cette partie qui s'annonce des plus difficiles aussi bien pour l'une, que pour l'autre équipe. Pour le joueur Aouedj: «Nous nous attendions à des difficultés devant une bonne équipe usmiste qui cherche, comme nous d'ailleurs, une bonne performance afin de rester collée aux équipes du haut tableau. Mais nous avons également un objectif qui est de tenter de terminer la saison sur le podium. Et donc, nous devons réussir un bon résultat à Bologhine afin de garder intactes nos chances», a conclu l'ancien joueur du MCA, recruté au dernier mercato par Hammar. Du côté de l'USM Alger, garder la 3e place qu'elle occupe actuellement est un objectif bien logique, d'autant plus que l'équipe enregistre des résultats en dents de scie. Arracher une victoire ferait le grand bien à l'équipe pour retrouver la confiance qu'il faut pour rester dans la dynamique des bons résultats. Pour Beldjilali: «On fera de notre mieux pour célébrer notre retour au stade Omar-Hamadi par une brillante victoire. Ce sera la meilleure façon pour procurer de la joie à nos fans mais aussi pour stopper l'hémorragie des points perdus à la maison depuis l'entame de la phase retour du championnat.» Voilà qui montre bien l'ambiance qui caractérise les joueurs des Rouge et Noir qui veulent donc éliminer tout doute pour mieux terminer cette phase retour décisive. D'autant plus que les deux équipes sont également concernées par les coupes africaines. L'USMA en coupe de la CAF et l'ES Sétif en Ligue des champions. Mais dans les deux camps, on parle d'abord de ce match du championnat avant de penser au match retour de leur participation en coupes africaines. Enfin à noter que la sous-commission de désignation des arbitres de la CFA a désigné le trio Abid Charef, Etchiali, Boulfelfel pour officier la partie. Quant à Kasmi, il a été désigné 4e arbitre de cette partie qui s'annonce ouverte à tous les pronostics et qui, d'ailleurs pourrait se jouer sur un détail...