BASKET-BALL stage d'entraîneurs pour le 2e degré FIBA-Afrique

Un stage de formation au profit d'entraineurs de basket-ball algériens, messieurs et dames, pour l'obtention du diplôme 2e degré FIBA-Afrique, a débuté lundi au Centre de regroupement et de préparation de l'élite nationale de Souidania (Alger), avec la participation de 46 techniciens.

Cette formation qui s'étalera jusqu'au 15 mars, encadrée par l'expert FIBA le Tunisien Cherif Habib, est ouverte aux titulaires du diplôme 3e degré algérien.

Les cours théoriques et pratiques se dérouleront au Centre de Souidania, alors que l'examen final pour l'obtention du diplôme 2e degré FIBA-Afrique se déroulera lors de la dernière journée du stage, prévue jeudi.