BRÉSIL Neymar, le grand absent contre la Russie et l'Allemagne

Le sélectionneur brésilien Tite a profité de la blessure de Neymar pour convoquer lundi de nouveaux joueurs, notamment Talisca et Willian José.

Neymar, la star brésilienne du PSG, indisponible plusieurs mois, est le grand absent dans la liste des 25 joueurs convoqués par le sélectionneur du Brésil, en prévision des matchs amicaux contre la Russie et l'Allemagne, fin mars, en vue de préparer le Mondial-2018, prévu en Russie (14 juin-15 juillet).

Le Brésil affronte la Russie le 23 mars à Moscou, avant de se rendre à Berlin pour ses retrouvailles avec l'Allemagne (le 27 mars), pour la première fois depuis le fatidique 7-1 des demi-finales du Mondial-2014.

Le sélectionneur brésilien Tite a profité de la blessure de Neymar pour convoquer lundi de nouveaux joueurs, notamment Talisca et Willian José. Il s'agissait de la dernière convocation avant l'annonce début mai de la liste finale des joueurs qui tenteront de remporter le sixième titre de la Seleçao en Russie.

Cette convocation était prévue pour le 2 mars, mais a été repoussée de dix jours, le temps d'observer l'évolution de la blessure de Neymar, mais aussi d'autres joueurs, comme Marcelo, Marquinhos ou Fernandinho, finalement appelés par Tite. Neymar s'est blessé le 26 février, lors d'un match du Paris SG contre l'Olympique de Marseille.

Selon le médecin de la Seleçao Rodrigo Lasmar, qui l'a opéré le 3 mars à Belo Horizonte, au Brésil, il pourrait être indisponible «de deux mois et demi à trois mois».

Un bilan sera réalisé à la mi-avril pour évaluer quand il pourra revenir à l'entraînement. Le sélectionneur a décidé d'emmener 25 joueurs pour ces matchs amicaux, contre 23 habituellement, pour pouvoir tester plus de joueurs avant l'annonce de la liste finale. Willian José, attaquant de 26 ans, a été appelé pour la première fois en sélection principale, à la faveur de sa belle saison avec la Real Sociedad, en Espagne.

Talisca, qui brille actuellement au Besiktas, en Turquie, avait déjà été convoqué pour deux matchs amicaux en 2014. L'absence la plus notable est celle du latéral gauche Alex Sandro, titulaire à la Juventus, à qui Tite a préféré Filipe Luis, de l'Atlético Madrid.

La seleçao entrera en lice le 17 juin, contre la Suisse, à Rostov, avant d'affronter le Costa Rica (22 juin, Saint-Peterbourg) et la Serbie (27 juin, Moscou), pour le compte du groupe E.