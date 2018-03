COUPE DU MONDE 2018 "Le Nigeria veut gagner le Mondial" déclare Gernot Rohr

Le sélectionneur de l'Equipe nationale du Nigeria Gernot Rohr ambitionne de remporter la Coupe du monde 2018 à trois mois juste du coup d'envoi de la compétition en Russie. «Nous voulons gagner la Coupe du monde» a déclaré le coach des Super Eagles. Le Nigeria n'a jamais remporté la compétition mondiale après avoir participé à cinq tournois. Les Nigérians sont sortis de la phase de groupes des éditions de 1994, 1998 et 2014, mais ils n'ont jamais progressé au-delà des huitièmes de finale. «Chaque équipe participant à la Coupe du monde rêve de la gagner», a déclaré le tacticien franco-allemand. Soyons réalistes, nous croyons en notre rêve et nous travaillons très dur pour y arriver Les Super Eagles affronteront la Pologne, la Serbie, la République démocratique du Congo, l'Angleterre et la République tchèque dans des matchs amicaux avant leur déplacement en Russie. Alors que les Super Eagles rencontreront l'Argentine pour la cinquième fois lors de leurs six matchs au Mondial, ils ouvriront leur campagne contre la Croatie à Kaliningrad le 16 juin. «C'est un jeu très important qui pourrait déterminer jusqu'où ira le camp nigérian dans le tournoi, reconnaît Gernot Rohr. Par la suite, ils rencontreront les débutants islandais, le 22 juin à Volgograd, avant de disputer le dernier match de groupe, le 26 juin à Saint-Pétersbourg, contre l'Argentine.