FRANCE Le président du PSG au Brésil pour voir Neymar

Cette visite intervient après une série de rumeurs sur l'avenir de Neymar au PSG, affaibli par sa sèche élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid.

Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif du club Antero Henrique sont arrivés au Brésil, où ils vont rendre visite à leur attaquant vedette Neymar, en pleine rééducation après son opération du pied droit, indiquent les médias.

Selon TF1 et Le Parisien, les deux dirigeants doivent visiter la fondation créée par Neymar et son père à destination des jeunes défavorisés, à Praia Grande, dans l'Etat de Sao Paulo.

Ils sont aussi attendus auprès de Neymar, à Mangaratiba, près de Rio de Janeiro, où le Brésilien poursuit sa rééducation après son opération du pied droit. Cette visite intervient après une série de rumeurs sur l'avenir de Neymar au PSG, affaibli par sa sèche élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid.

La presse espagnole a ainsi évoqué l'hypothèse d'un départ du Brésilien.

Neymar s'était blessé le 25 février lors du choc contre l'Olympique de Marseille et avait manqué le 8e de finale retour contre le Real le 6 mars.

Début mars, il s'est fait opérer au Brésil du cinquième métatarsien, un os du pied droit, par le médecin de la sélection Rodrigo Lasmar. Son objectif est de revenir en forme pour la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet) avec la Seleçao.