LIGUE DES CHAMPIONS 8ES DE FINAL RETOUR : BARÇA-CHELSEA le "moustique" Dembélé va-t-il enfin piquer?

Dembélé pour éliminer Mattuidi en Ligue des champions

Son prix et ses blessures lui ont coupé les ailes, mais le «moustique» Ousmane Dembélé espère retrouver son mordant avec le FC Barcelone mercredi en 8e retour de Ligue des champions contre Chelsea (20h45). Sans quoi la fable pourrait tourner au vinaigre...

Prix d'or et chape de plomb

En signant au Barça en août dernier pour 105 millions d'euros plus 42 millions d'euros de bonus, Dembélé a changé de dimension: après Rennes, son club formateur, après Dortmund, son révélateur, le jeune Français espérait prendre son envol en Catalogne.

Mais à seulement 20 ans, pas facile d'assumer ce nouveau statut pour le deuxième footballeur le plus cher du football espagnol derrière son nouveau coéquipier Philippe Coutinho (160 millions d'euros bonus compris). Pas facile non plus de remplacer l'attaquant brésilien Neymar, parti au Paris SG, laissant son maillot floqué du numéro 11 à «Dembouz». Le jour de la présentation du Français, le Camp Nou avait hué la direction du club, alors ébranlée par la perte de «Ney». Et une image d'un Dembélé timoré ratant ses premières jongles sur la pelouse du stade avait fait les délices des réseaux sociaux... La suite n'a pas arrangé les choses: dès son troisième match, le 16 septembre à Getafe (2-1), Dembélé s'est blessé en tentant une talonnade, avec à la clé trois mois et demi d'absence. Et juste après sa reprise en janvier, une rechute l'a encore éloigné des terrains un mois... A ce stade de la saison, le bilan du jeune international français est famélique: 11 matchs officiels joués seulement, quatre passes décisives et aucun but. Surtout, comme plombé par la pression, Dembélé a multiplié les mauvais choix, les dribbles ratés et les prestations brouillonnes... «C'est vrai qu'à certains moments, il doit prendre de meilleures décisions, mais bon, il n'a que 20 ans et c'est le genre de choses qui s'améliore avec le temps», l'a défendu son entraîneur Ernesto Valverde.



Profil bas et hygiène de vie

Celui que son compatriote Samuel Umtiti a rebaptisé «Moustique» était loué à son arrivée pour sa timidité et son intégration discrète dans le vestiaire. Mais ce profil bas semble s'être retourné contre le Français: les médias catalans s'interrogent désormais sur ses maigres progrès en langue et son mode de vie. Fin février, l'excursion de Dembélé à Marrakech, au Maroc, a étonné en Espagne, d'autant plus que le Barça se préparait cette semaine-là à un long et éreintant déplacement à Las Palmas (1-1), aux Canaries. La question de son hygiène de vie s'est aussi posée au niveau de son alimentation, même si Valverde a dédramatisé cette question diététique. «Dembélé et beaucoup d'autres joueurs recrutent des personnes de confiance, des nutritionnistes qui les aident», a souligné le technicien.



Contre Chelsea et contre la montre

Depuis un mois, Dembélé enchaîne enfin les matches et sa prestation samedi à Malaga (2-0) a été la plus probante depuis son arrivée, avec notamment une passe décisive pour Coutinho. Valverde ne cesse de réaffirmer sa pleine confiance vis-à-vis du Français, qui apporte un profil différent à son effectif: celui d'un dribbleur mbidextre, ailier pur capable d'étirer les défenses sur la largeur. «Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il provoque toujours son vis-à-vis», a fait valoir le technicien. «Il tente toujours des dribbles et nous avons besoin de joueurs comme ça, qui fassent front, qui utilisent leur vitesse ou sachent se démarquer.» Aujourd'hui au Camp Nou, le Français entame un véritable contre-la-montre en vue du Mondial-2018 (14 juin-15 juillet), qu'il espère disputer avec les Bleus: il a grand besoin d'une prestation marquante à la veille de la liste du sélectionneur Didier Deschamps pour les matchs amicaux programmés fin mars.

Le Barça aussi a bien besoin d'un sursaut de sa recrue: en Ligue des champions, Coutinho n'est pas qualifié et le capitaine Andrés Iniesta, qui a repris l'entraînement lundi, est incertain.

Les Catalans, en quête d'un onzième quart de finale de C1 consécutif, doivent en outre se méfier de cette équipe de Chelsea, dont l'attaquant Willian avait trouvé deux fois les poteaux à l'aller (1-1).

Le «moustique» Dembélé sait ce qui lui reste à faire: redevenir cet attaquant vibrionnant et irrésistible, et piquer à nouveau.



Le Bayern serein

D'autre part, le Bayern Munich n'a pas grand chose à craindre sur la pelouse du Besiktas, après sa victoire 5-0 à l'aller. Cette rencontre est moins attrayante sur le papier: grâce à des doublés de Thomas Müller et Robert Lewandowski, le Bayern a mis K.-O. les Turcs du Besiktas au match aller.

«Au retour, je mettrai la meilleure équipe», a tout de même assuré le coach allemand Jupp Heynckes, pour qui «en Ligue des champions on n'a pas le droit de prendre de risques». Il y aura toutefois plusieurs absents notables, comme l'ailier néerlandais Arjen Robben, touché à un nerf, ou les blessés Manuel Neuer (fracture d'un pied), Kingsley Coman (opéré d'une cheville) et Corentin Tolisso (contusion au tibia).

A noter enfin que le tirage au sort des quarts de finale aura lieu vendredi à 11h00 GMT.



Programme:

Aujourd'hui: (Heures algériennes):

18h00: Besiktas (TUR) - Bayern Munich (GER) (aller 0-5)

20h45: Barcelone (ESP) - Chelsea (ENG) (aller 1-1)

Calendrier:

Tirage au sort des quarts de finale: vendredi

Quarts de finale: aller les 3 et 4 avril, retour les 10 et 11 avril

Tirage au sort des demi-finales: 13 avril

Demi-finales aller: aller les 24 et 25 avril, retour les 1er et 2 mai

Finale: le 26 mai à Kiev