TOUR D'ALGÉRIE-2018 l`état d`avancement des préparatifs au centre d'une réunion au siège du MJS

L'état d`avancement des préparatifs du 21e Tour d'Algérie cycliste (TAC-2018), prévu du 27 mars au 2 avril, a été au centre d'une réunion de travail, au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Lors de la réunion de la Commission nationale de préparation et d`organisation des manifestations sportives internationales en Algérie, le président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Mabrouk Kerboua, a présenté les grandes lignes du TAC-2018, en présence des membres de son bureau fédéral. Le départ du TAC-2018 sera donné à partir de Tamanrasset, en passant par Tlemcen, Beni-Saf, Aïn Temouchent, Sidi Bel Abbès, Mascara, Tiaret, Médea, Bouira, Béjaïa et Tizi-Ouzou.

La précédente édition du Tour d'Algérie cycliste, baptisée «Edition des Oasis», avait été remportée par le Tunisien, Ali Nouissri.