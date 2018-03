LIGUE 1 MOBILIS - 22E JOURNÉE: MCA 4 - MCO 0 Le Doyen monte sur le podium

Le Mouloudia revient en force

A la faveur de sa victoire face au MC Oran (4-0), le MC Alger se hisse à la 3e place au classement, et revient à un point de son adversaire du jour qui pointe à la 2e place avec 38 points.

Le MC Alger s'est facilement imposé lundi soir face au MC Oran 4 à 0, en match disputé au stade du 5-Juillet, en clôture de la 22e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football.

Dans une enceinte olympique qui a fait le plein, le Doyen a trouvé la faille dès la 3e minute par l'entremise de Hicham Nekkache profitant d'une sortie hasardeuse du gardien Nateche, avant de faire le break à la 18e minute grâce à Sofiane Bendebka. Les joueurs de l'entraineur français Bernard Casoni auraient pu terminer la première période avec un score plus large, devant une défense oranaise étrangement fébrile. Au retour des vestiaires, les coéquipiers du capitaine Abderrahmane Hachoud ont accentué leur domination en ajoutant un troisième but signé Mohamed Souibaah (47e), arrivé au mercato d'hiver en provenance du MCO. Entré en cours de jeu, Abou Sofiane Balegh a corsé l'addition à la 90e minute de jeu devant la passivité de la défense oranaise.

A la faveur de cette victoire, le MCA se hisse à la 3e place au classement, et revient à un point de son adversaire du jour qui pointe à la 2e place avec 38 points. Les Oranais, dont la dernière défaite en championnat remonte au 17 novembre 2017 en déplacement face au CS Constantine 1-0 (12e journée), voient ainsi leur série d'invincibilité s'arrêter à Alger. Dans les autres résultats de cette 22e journée qui a débuté le 1er mars, l'USM El-Harrach s'est relancée dans la course pour le maintien, en disposant de la JS Kabylie au stade du 1er-Novembre d'El-Mohammadia (2-0), alors que le DRB Tadjenanet s'enfonce dans les profondeurs du tableau, en s'inclinant à domicile face au Paradou AC (1-2). L'ES Sétif, tenant du titre, poursuit son redressement en battant le leader du CS Constantine (1-0) grâce à une réalisation signée l'homme en forme du moment Zakaria Haddouche. Le CSC s'est racheté quelques jours plus tard en battant chez lui le CR Belouizdad (1-0), en ouverture de la 23e journée, devant s'étaler jusqu'au samedi 17 mars. L'USM Alger, sous la direction de Abdelhakim Serrar, désigné à la tête du directoire chargé de gérer les affaires du club, a réalisé une belle opération en décrochant un succès sur le terrain de l'US Biskra (1-0).

La lanterne rouge de l'USM Blida a grillé un autre joker en s'inclinant à l'Ouest du pays face à l'USM Bel-Abbès (1-0). La mission du maintien se complique davantage pour les Blidéens, qui comptent sept points de retard sur le premier non relégable, à huit journées de l'épilogue.

Les 22e et 23e journées ont été programmées sur plusieurs jours en raison de l'engagement de l'ES Sétif, du MC Alger, de l'USM Alger, et du CR Belouizdad en 16es de finale des deux compétitions africaines interclubs.



Résultats

Jeudi 1er mars:

CR Belouizdad - Olympique Médéa 0-0

Vendredi 2 mars:

US Biskra - USM Alger 0-1

ES Sétif - CS Constantine 1-0

Vendredi, 9 mars:

USM El Harrach - JS Kabylie 2-0

Samedi, 10 mars:

USM Bel-Abbès - USM Blida 1-0

DRB Tadjenanet - Paradou AC 1-2

NA Husseïn-Dey - JS Saoura 0-0

Lundi, 12 mars:

MC Alger - MC Oran 4-0