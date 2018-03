La «Diamant Cup Algérie IFBB» de men's physique, body-classique et bodybuilding aura lieu demain et samedi à Oran, a-t-on appris de la Fédération algérienne de bodybuilding, powerlifting et fitness.Cette compétition, organisée par la Fédération algérienne de bodybuilding, powerlifting et fitness sous l'égide de la Fédération internationale de bodybuilding et powerlifting (IFBB), verra la participation de plus de 100 athlètes de cinq pays, à savoir le Qatar, l'Egypte, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie dans trois styles: men's physique, body-classique et bodybuilding. La journée de jeudi sera réservée à la pesée des athlètes dans les neuf catégories de poids de bodybuilding et body-classique et à la hauteur pour les compétiteurs en men's physique. Cette compétition de sport de musculation est ouverte aux fédérations affiliées à l'IFBB des pays d'Afrique, de Méditerranée et du Moyen-Orient. Elle est incluse dans le classement mondial 2018 avec des points pour le Top 5 dans chaque catégorie seniors (7 points pour les vainqueurs). Ce rendez-vous sportif de deux jours offrira la carte «Elite pro» aux vainqueurs de la physique masculine, de la musculation et du bodybuilding classique, ainsi que des trophées pour les six meilleurs athlètes dans les disciplines suivantes: bodybuilding (sept catégories), master bodybuilding (trois catégories), physique des hommes (quatre catégories) et bodybuilding classique (cinq catégories).



Fédération algérienne de sports boules

L'AGO samedi à Alger

Les bilans moral et financier de l'exercice 2017 de la Fédération algérienne de sports boules (FASB), ainsi que son plan d'action pour l'année 2018 seront à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire, prévue samedi prochain à l'ENS-STS Rachid Harraigue (Alger), a-t-on appris mercredi auprès de l'instance fédérale. Les 69 membres statutaires de l'AG dont les 11 de l'actuel bureau exécutif passeront aussi en revue, plusieurs points en relation directe avec la promotion et le développement de la discipline des sports boules, le calendrier des différentes compétitions programmées pour l'exercice en cours, les activités des équipes nationales, concernées par les Jeux africains de la jeunesse 2018, prévus en Algérie en juillet, les Jeux méditerranéens de Tarragone (juin-juillet), ainsi que les différents rendez-vous internationaux dont les Championnats du monde.