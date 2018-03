"Une place pour l'Europe"

L'international algérien, Riyad Mahrez, est revenu sur les ambitions de Leicester City en cette fin de saison en Premier League et FA Cup, dans un entretien sur le site officiel de son club. L'attaquant des Foxes a déclaré: «Nous avons les quarts de finale de la FA Cup et ce sera très important pour nous. Nous voulons rester en course dans cette compétition et aller le plus loin possible», il a ajouté: «Sans oublier le championnat où une place pour les compétitions européennes est encore en jeu (6e place). C'est une bonne chose pour le club, mais on doit enchaîner et gérer nos matchs. Il nous reste huit matchs en championnat et nous pouvons terminer à la septième ou même à la sixième place. On ne sait jamais tout ce qui peut se passer». Le champion d'Angleterre 2016 jouera face aux Blues de Chelsea, le 18 mars 2018, en quart de finale de FA Cup. Les coéquipiers de Jamie Vardy sont 8es du classement général avec 40 points récoltés à huit journées de la fin.