BUTEURS AFRICAINS D'EUROPE Mahrez dans le Top 20

L'international algérien Riyad Mahrez, auteur d'un but et d'une passe décisive lors de l'écrasante victoire de Leicester City contre West Bromwich Albion (4-1) en match de la 30e journée du championnat d'Angleterre, a fait son apparition dans le Top 20 des meilleurs buteurs africains d'Europe. L'ailier algérien occupe la 13e place avec 10 buts inscrits en 28 matchs disputés soit une moyenne de 0,36 but par match. L'Egyptien Mohamed Salah, muet lors du match au sommet contre Manchester United (1-2), est toujours sur la première marche du podium avec 24 buts en 29 rencontres. Il devance dans l'ordre le Malien Moussa Marega (Porto) avec 20 buts en 24 matchs et le Camerounais Vincent Aboubacar (Porto) avec 15 buts en 23 rencontres. Le meilleur artilleur africain de la saison derrière, Pierre-Emerick Aubameyang, occupe la 4e position avec 15 buts en 20 matchs.