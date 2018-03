CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE HANDI-BASKET Le programme de la 15e journée

La 15e journée du championnat d'Algérie de handi-basket, Nationale A, prévue demain et samedi, verra Nour Hamadi, 2e au classement et toujours invincible, se déplacera à Boufarik pour y affronter le FCB (4e), alors que le leader provisoire, Nour M'sila, sera au repos. Outre cette 15e journée, la direction de l'organisation sportive de la Fédération algérienne a programmé, samedi, le match en retard entre la lanterne rouge, l'A Khemis El Khechna et Nour Hamadi.