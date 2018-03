CHAMPIONNAT NATIONAL DE MATRAG 150 sportifs attendus à Saïda

Près de 150 sportifs messieurs et dames prendront part au championnat national des sports traditionnels de Matrag (bâton), prévu du 28 au 30 mars à la salle omnisports de la ville de Saida, a-t-on appris de la Fédération algérienne des jeux et sports traditionnels (Fajst) à Béchar.

Ces sportifs des catégories poussins, minimes, cadets, juniors et seniors, représenteront les wilayas de Béchar, Mostaganem, Mascara, Aïn Témouchent, Tiaret, Adrar, Chlef,Tlemcen, Saida et Sidi Bel Abbès, a précisé le président de la Fédération. «Cette dernière a mobilisé les moyens techniques nécessaires à l'encadrement de ce Championnat national, à savoir 20 arbitres et 15 encadreurs, dans la perspective de la réussite de ces joutes inscrites au calendrier des compétitions annuelles initiées par la Fajst», a précisé Bouterfès Mamouni.

La pratique sportive de Matrag connaît un vif succès auprès des jeunes, sachant qu'une douzaine d'écoles d'initiation et de formation dans la lutte traditionnelle au Matrag ont été ouvertes dans plusieurs wilayas de l'ouest, du centre et du sud du pays, et les efforts de la Fajst se poursuivent pour l'ouverture de structures similaires dans d'autres régions, a-t-il souligné.

Cette compétition sportive nationale regroupe deux équipes de cinq filles et cinq garçons qui représenteront les wilayas participantes, a fait savoir Bouterfès.