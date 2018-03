CHAMPIONNAT NATIONAL «PAR ÉQUIPES» DE JUDO (CADETS-ESPOIRS) Hammamet hôte de l'évènement les 23 et 24 mars

Le Championnat national «par équipes» des catégories Cadettes et Espoirs (garçons et filles) se déroulera les 23 et 24 mars 2018 à la salle omnisports de Hammamet (Alger), a annoncé hier la Fédération algérienne de judo (FAJ). «La compétition est ouverte uniquement aux clubs qualifiés par les quotas régionaux, ainsi qu'aux formations ayant terminé sur le podium de la saison écoulée» a précisé la FAJ dans un bref communiqué, diffusé sur les réseaux sociaux, ajoutant que «le quota minimum» pour prendre part à cette compétition sera de «trois athlètes» par club. Cependant, les clubs auront la possibilité de se présenter avec un maximum de «5 titulaires», tout en ayant «5 remplaçants», pour parer à toute éventualité. «Les combats dureront quatre minutes, aussi bien pour les cadets que pour les espoirs. Ils seront éliminatoires, avec un système de double repêchage» a encore précisé l'instance fédérale concernant la formule de compétition.