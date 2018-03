CLASSEMENT DES BUTEURS Derfalou revient à un but de Abid

L'attaquant de l'USM Alger Oussama Darfalou, auteur de son 13e but personnel avant-hier lors de la victoire de son équipe à domicile face à l'ES Sétif (3-2), a conforté sa 2e place au classement des buteurs du championnat de Ligue 1 Mobilis, à l'occasion de la 23e journée.

Grâce à cette nouvelle réalisation, l'enfant de Boussaâda revient à un but de l'actuel meilleur artilleur de la compétition l'attaquant du CS Constantine Mohamed Amine Abid (14 buts), muet lors de la victoire des siens samedi à domicile face au CR Belouizdad (1-0).

Le buteur de la JS Saoura Mustapha Djallit, 3e au classement avec 10 buts, n'a plus marqué depuis la 17e journée de la compétition, puisque sa dernière réalisation remonte à la 16e journée face à la JS Kabylie (2-0). L'attaquant de l'ES Sétif, Hamza Banouh, arrivé lors du mercato d'hiver en provenance de l'USM El Harrach, s'est illustré face à l'USMA en signant un doublé, rejoignant l'attaquant du Paradou AC, Zakaria Naïdji, à la 5e place avec 7 buts chacun. La course pour la succession de Ahmed Gasmi (NA Hussein Dey), sacré meilleur goleador la saison dernière avec 14 réalisations, dont 8 sur penaltys, s'annonce ainsi palpitante.