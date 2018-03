COUPE D'ALGÉRIE DE BASKET-BALL (MESSIEURS) GSP-WOB choc des 8es de finale

Les 8es de finale de la coupe d'Algérie de basket-ball, seniors messieurs, prévus demain et samedi, seront dominés par l'affiche opposant le GS Pétroliers, tenant du trophée, au WO Boufarik samedi à Staouéli (Alger, 16h). Les Pétroliers auront à coeur de prendre leur revanche face aux joueurs de Boufarik, un mois après la défaite en Championnat (56-60), alors que le Cinq de la Mitidja tentera de rééditer cette performance en éliminant les tenants du trophée depuis 2011. Les 8es de finale de la coupe d'Algérie proposent également d'autres affiches entre pensionnaires de la Nationale 1, à l'image des confrontations entre le CRB Dar El Beïda et l'USM Blida, l'O Batna et le NA Husseïn-Dey ou encore le RC Constantine et le NB Staouéli.