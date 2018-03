COUPE D'ALGÉRIE DE NATATION OPEN 234 nageurs attendus les 16 et 17 mars à Alger

Près de 234 nageurs dont 97 filles prendront part à la coupe d'Algérie de natation Open, prévue les 16 et 17 mars à la piscine Hacène Khitmane de Sonatrach (Alger), a-t-on appris hier auprès de la Fédération algérienne de natation (FAN). Cette compétition est ouverte aux 24 premiers clubs selon le classement des Inter-clubs de la saison en cours et se déroulera en trois séances. Les clubs participants sont issus de sept ligues. Il s'agit d'Alger (13 clubs), Oran (3 clubs), Sétif (3), Tipasa (2 clubs), Béjaïa (1 club), Batna (1 club) et Jijel (1). «Chaque club a le droit d'engager six nageurs chez les garçons et six chez les filles. Aussi, chaque nageur n'a le droit de nager qu'un seul programme», a précisé le directeur des Equipes nationales (DEN) à la FAN, Abdelkader Kaoua. Selon la même source, la première séance prévue demain à 9h du matin, verra la programmation de sept courses, la seconde sept courses et la troisième et dernière séance huit courses.