COUPE DU MONDE 2018 Deux arbitres algériens en stage du 19 au 23 mars

La Fédération internationale de football organise un stage pour les arbitres internationaux afin d'établir la liste finale de ceux qui dirigeront les matchs de la Coupe du monde 2018 cet été en Russie. Le stage se déroulera à Dubaï, entre le 19 et le 23 mars 2018, avec la participation de deux Algériens à savoir l'arbitre central, Mehdi Abid Charef, ainsi que le juge assistant, Abdelhak Etchiali. Dix-huit arbitres africains avait présélectionnés en novembre 2017 pour session de formation. Ils ne sont plus que six parmi les 57 arbitres qui prendront part à ce deuxième et dernier stage avant la compétition mondiale. Les deux Algériens se sont envolés pour les Émirats arabes unis juste après le match qu'ils ont arbitré avant-hier après-midi en Ligue 1, entre l'USM Alger et l'ES Sétif (3-2) au stade Omar-Hamadi de Bologhine.