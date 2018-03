INDISPONIBLE POUR SIX SEMAINES L'Angleterre s'inquiète pour Kane

Blessé à la cheville, l'attaquant de Tottenham pourrait ne pas rejouer avant le mois de mai.

Pas très rassurant en cette année de coupe du monde. Tottenham tremble pour Harry Kane depuis dimanche dernier, et la sortie sur blessure du buteur anglais, à la 34e minute, sur la pelouse de Bournemouth.

Et les dernières nouvelles ne sont pas franchement bonnes pour l'attaquant des Spurs. Alors que c'est la troisième blessure à la cheville subie par Kane depuis 18 mois, le Daily Mirror révèle que celle-ci se rapproche plus de celle qui l'avait éloigné des terrains pendant sept semaines en septembre 2016 que de celle qui ne l'avait privé que de trois semaines de compétition.

En d'autres termes, le quotidien craint que l'actuel co-meilleur buteur de Premier League (24 buts, comme Mohamed Salah) soit absent jusqu'en mai prochain.

Ce serait bien sûr un coup dur pour Tottenham, qui perdrait son arme n°1 pour une bonne partie de la fin de saison, alors que les hommes de Mauricio Pochettino sont qualifiés pour les quarts de finale de la FA Cup et à la lutte pour une qualification en Ligue des champions (les Lillywhites sont troisièmes avec cinq points d'avance sur Chelsea, cinquième).

Mais c'est aussi l'Angleterre, à l'image du Brésil avec Neymar Jr, qui se demande dans quel état sera son joyau pour la Coupe du monde.

Une chose est sûre: Gareth Southgate, qui doit annoncer sa liste jeudi, devra faire son Kane pour les deux matches amicaux contre les Pays-Bas et l'Italie à la fin du mois.