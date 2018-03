LIGUE DES CHAMPIONS D'ASIE Bounedjah et Hamroun buteurs face à Nasaf

Après avoir été battu en Ouzbékistan 2-0 face à Nasaf, Al Sadd de Baghdad Bounedjah et Jugurtha Hamroun a reçu aujourd'hui Nasaf pour le compte de la 4e journée de la champions League asiatique. Une rencontre pendant laquelle les deux joueurs algériens étaient alignés dès le début de la rencontre et qui se sont montrés tous deux décisifs, puisque Bounedjah a inscrit son 5e but dans la compétition avec une superbe volée acrobatique et sur une passe de son coéquipier Hamroun.

En deuxième mi-temps, l'ancien joueur de Guingamp ne s'est pas contenté de son rôle d'ailier et de passeur seulement mais il a réussi aussi à marquer un joli but à la 70e minute, score final 4-0 pour Al Sadd qui est premier de son groupe provisoirement.