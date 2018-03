MANCHESTER UTD ÉLIMINÉ DE LA LIGUE DES CHAMPIONS La presse anglaise se paye Mourinho

L'élimination surprise de Manchester United face à Séville n'a pas été du goût des médias britanniques qui n'ont, par ailleurs, guère apprécié les explications de José Mourinho. Le Portugais en prend pour son grade, notamment pour le jeu déployé par son équipe. «Une prestation affreuse!» La BBC, qui n'est pas la plus dure, donne néanmoins le ton au lendemain de l'élimination de Manchester United en 8es de finale de la Ligue des champions face à Séville (0-0, 1-2). Une défaite douloureuse qui attire les critiques souvent acerbes. Pour le Sun, c'est «un désastre pour José et un United misérable» qui met par ailleurs en avant les propos de fans qui souhaitent son départ immédiat. De fait, la presse dans son ensemble pointe du doigt l'ennui général à Old-Trafford depuis l'arrivée de Mourinho aux manettes.

La saison dernière, la victoire en coupe et en Ligue Europa avaient fait passer la pilule, pas cette fois. «Mourinho a souvent été critiqué par ses propres supporters pour son style de jeu frileux», rappelle la BBC qui se souvient également avoir entendu à certaines occasions les fans chanter «attaque, attaque, attaque...» Le Daily Mail évoque un «United viré de la Ligue des champions par Séville et son super remplaçant qui a marqué deux fois pour punir la tactique négative de Mourinho».

Le Portugais qui a utilisé en conférence de presse une tactique étonnante en rappelant qu'il avait lui-même éliminé Manchester United avec Porto et le Real Madrid, s'est fait largement critiquer pour ce propos.

Cela ne fera pas oublier la réalité d'une élimination et d'un collectif qui a failli.

Ses choix de placer Rashford à droite ou de lancer Fellaïni aussi haut ont évidemment sauté aux yeux des observateurs.