PAMIC, EX-JOUEUR DU DINAMO ZAGREB "Sans Soudani, l'équipe est en difficulté"

L'ancien international croate, Igor Pamic, est revenu sur la situation difficile qui prévaut actuellement au Dinamo Zagreb, surtout avec la blessure de l'attaquant des Verts, El Arbi Hilal Soudani, dans un entretien à 24sata un site d'information croate. Igor Pamic connaît bien la maison du Dinamo, où il a évolué étant joueur, il était pressenti pour prendre la place de Mario Cvitanovic qui a démissionné cette semaine de son poste d'entraîneur pour cause de mauvais résultats. Il a déclaré: «Le Dinamo est un bon leader et Soudani est sans doute le meilleur joueur de l'équipe avec Ademi. Dès qu'il n'y a pas Soudani, le club est en difficulté». L'international algérien, El Arbi Hilal Soudani, est indisponible depuis plus de 10 jours, il s'est blessé durant un match du championnat face à Slaven Belupo et le club a perdu tous ses matchs depuis sa blessure. L'équipe de Soudani reste toutefois toujours leader avec 6 points d'avance sur le deuxième le Hajduk Split à 11 journées de la fin.