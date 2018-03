PRÉPARATION DES ÉLIMINATOIRES DE LA CAN 2019 (U20) Belkheir (Inter Milan) présent contre la Tunisie

Le directeur des Equipes nationales, Boualem Charef, a convoqué le joueur Mohamed Belkheir qui évolue au club italien de l'Inter de Milan en vue de la double confrontation face à la Tunisie qui entre dans le cadre des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans, a indiqué la Fédération algérienne de football.

Le joueur sera présent au regroupement de la sélection nationale U20 qui aura lieu à la prochaine date FIFA soit à partir du 17 mars, précise l'instance fédérale sur son site officiel.

Mohamed Menaouer Belkheir a commencé le football en France, plus précisément au CFFP à Orly dès l'âge de 6 ans, mais à 14 ans le futur international algérien optera pour le championnat italien en signant à Hellas Verona. Après deux années passées dans ce club, il tape à l'oeil des recruteurs de l'Inter de Milan qui finiront par le recruter.

Ce jeune attaquant qui a toujours émis le voeu de porter les couleurs de l'Algérie aura l'opportunité de le faire et de prouver son talent chez les U20. La sélection algérienne prépare activement sa double confrontation contre son homologue tunisienne pour le compte du premier tour des éliminatoires de la CAN 2019 dont la phase finale aura lieu au Niger.

Le match aller entre l'Algérie et le Tunisie se jouera à Alger entre le 30, le 31 mars et le 1er avril, alors que la seconde manche est fixée entre le 20, le 21 et le 22 avril en Tunisie.

En cas de qualification, la sélection algérienne sera opposée au Ghana, au 2e tour programmé au mois de mai prochain.