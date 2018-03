RALLYE DES MONTAGNES À SAÏDA 45 participants sur le départ aujourd'hui

La première édition de la course nationale de motos «Rallye des montagnes» sera organisée dans la wilaya de Saïda aujourd'hui et demain, avec la participation de 45 sportifs, a-t-on appris des organisateurs. Le président de l'association de wilaya du club amateur des sports mécaniques «El Ogbane», Houari Senni a indiqué que cette manifestation sportive verra la participation de concurrents des wilayas d'Alger, Biskra, Laghouat, Djelfa, Médéa, Mostaganem, Sidi Bel Abbès et Saïda. Un parcours aux hauteurs de la région de Sidi Ahmed Zeggai aux environs de la ville de Saida a été retenu pour cette course sur une distance de 45,6 kilomètres à parcourir en aller et retour, a-t-il fait savoir. La première journée de cette compétition nationale sera marquée par une tournée des motocycles à travers les artères de la ville de Saida, en plus d'une exposition des motocycles à la place «Emir Abdelkader» au centre-ville. La course est prévue pour demain. Pour garantir la réussite de cette compétition placée sous le patronage du wali de Saida, toutes les conditions sont réunies, a-t-on assuré.