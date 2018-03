IL A RETENU 10 LOCAUX CONTRE LA TANZANIE ET L'IRAN Madjer fait le ménage

Par Lounès MEBERBECHE -

Le coach de l'EN a réservé quelques surprises en écartant certains cadres, tout en optant pour le retour de certains qui manquent visiblement de temps de jeu, avec plus de crédit pour les locaux.

A quelques jours de l'entame du stage de la sélection nationale, pour ce mois de mars, le coach des Verts, Rabah Madjer, vient enfin d'annoncer sa liste réduite à 24 joueurs retenus. L'équipe nationale devra disputer deux joutes amicales en marge de ce regroupement, à savoir contre la Tanzanie le 22 mars prochain et ensuite l'Iran le 27 du même mois. Pour une première lecture sur cette liste de l'EN, publiée hier après-midi sur le site officiel de la FAF, Madjer a choisi de faire confiance désormais à plus de joueurs locaux, marginalisés par le passé par les prédécesseurs. Ainsi, l'ancienne star du FC Porto a convoqué pas moins de 10 joueurs pour ce stage et ces deux matchs amicaux, une façon à lui de les mettre en confiance et surtout relancer la concurrence au sein du groupe de l'EN. Mais aussi, Madjer a réservé quelques surprises en écartant certains cadres de l'EN, tout en optant pour le retour de certains qui manquent visiblement de temps de jeu. Ainsi, pour les gardiens de buts, c'est le trio déjà choisi auparavant, à savoir Faouzi Chaouchi (MCA), Abdelkader Salhi (CRB) et Toufik Moussaoui (PAC) qui ont été retenus. En défense, les deux Usmistes Farouk Chafaï et Mokhtar Benmoussa seront bien là, aux côtés de Mohamed Naâmani (CRB) et le retour déjà annoncé de Essaïd Belkalem (JSK).

L'expérimenté Carl Medjani (Sivasspor) fait son come-back après sa retraite précipitée puis son retour. Ramy Bensebaïni (Rennes) et Aïssa Mandi (Betis Séville) tiendront leurs places. Au niveau du milieu de terrain, on notera le retour de Nabil Bentaleb (Schalke 04), longtemps blessé et écarté par son coach en club, au même titre que Saphir Taïder (Impact Montréal), mis au placard par Madjer lors des derniers stages, avant de faire son retour de...très loin. Dans ce compartiment, Sofiane Hanni (Spartak Moscou), Riyad Mahrez (Leicester City), Yacine Brahimi (FC Porto) et Zinédine Ferhat (Le Havre AC) seront là comme d'habitude, aux côtés du jeune Ismaël Bennacer (Empoli). Un milieu de terrain local aura sa chance lors de ce stage, il s'agit de Salim Boukhanchouche (JSK). Enfin, en attaque, Madjer a fait appel à trois joueurs locaux, à savoir Abdennour Belkheïr, Lamine Abid du CS Constantine et le jeune ailier virevoltant du Paradou AC, Farid Mellali. Islam Slimani fera «bizarrement» son retour chez les Verts, malgré son temps de jeu très réduit à Newcastle. Le meilleur buteur des Verts sera en concurrence avec Baghdad Bounedjah (Al Sadd) qui affiche une forme éblouissante en ce moment et Hilal Soudani (Dinamo Zagreb), convalescent Face à cette forte présence des locaux, certains joueurs professionnels ont fait les frais de la nouvelle vision de Madjer, à l'image de Raïs M'Bolhi qui retrouve enfin son niveau avec son club saoudien d'El Ittifaq, mais qui, semble-t-il, n'entre pas dans les plans du coach national, au même titre que Sofiane Feghouli qui brille avec Galatasaray et qui paye, nous dit-on, ses déclarations «controversées», sans oublier les Boudebouz, Cadamuro, Mohamed Farès, Guedioura et Djabou qui semblent avoir moins été victimes de leur forme en clubs. A noter que les joueurs convoqués entameront ce stage le lundi 19 mars au Centre technique national de Sidi Moussa à partir de 16h. Ces deux matchs amicaux, face respectivement à la Tanzanie le 22 mars au stade du 5-Juillet (18h) et à l'Iran le 27 mars à Graz en Autriche (18h), entrent dans le cadre de la reprise des qualifications de la CAN 2019, en septembre prochain. Outre ces deux joutes amicales, l'équipe nationale jouera le 7 juin prochain à Lisbonne face au Portugal de Cristiano Ronaldo.



Match amical

Les Verts pourraient affronter l'Arabie saoudite

La sélection nationale pourrait affronter la sélection saoudienne au mois de mai prochain en match amical. Les Verts pourraient ne pas avoir trois, mais quatre matchs amicaux à disputer lors des trois prochains mois. La sélection nationale doit affronter la Tanzanie et l'Iran les 22 et 27 mars 2018, ainsi que le Portugal à Lisbonne le 7 juin 2018.

Ajoutée à cela, l'information circule concernant la tenue d'une quatrième rencontre internationale, cette fois-ci entre les Verts et la sélection saoudienne au mois de mai. La sélection nationale de l'Arabie saoudite disputera cet été la Coupe du monde 2018, en Russie.

Les Saoudiens sont dans le groupe A avec l'organisateur du tournoi la Russie, l'Uruguay ainsi que d'un autre pays arabe l'Egypte. En vue de préparer la compétition planétaire et plus spécialement la rencontre face aux pharaons, les hommes de l'Argentin Juan Antonio Pizzi devraient se mesurer aux hommes de Rabah Madjer.