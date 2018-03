COUPE ARABE DES CLUBS DE HANDBALL (MESSIEURS-DAMES) Les clubs algériens en quête d'exploit

Cette compétition débute aujourd'hui à Sfax

Le meilleur résultat décroché par un club algérien dans cette épreuve remonte à 2013, quand le GSP avait terminé à la 3e place au classement derrière les deux équipes tunisiennes de l'ES Sahel (1ère) et du Club Africain (2e).

Les cinq représentants algériens engagés en Coupe arabe des clubs vainqueurs de coupe de handball (messieurs et dames), prévue du 15 au 25 mars à Sfax (Tunisie), tenteront de créer l'exploit et surtout permettre à l'Algérie de retrouver son lustre d'antan sur le plan international. Chez les messieurs, l'ES Aïn Touta et l'ES Arzew seront les porte-drapeaux avec l'objectif d'aller bouleverser la hiérarchie du handball arabe. L'ES Aïn Touta, finaliste malheureux de la précédente édition de la coupe d'Algérie face au GS Pétroliers, jouera dans le groupe A en compagnie du Club Handball Jammel (Tunisie), Al-Gharrafa (Qatar), Police Club (Irak), Al-Ahly Tripoli (Libye) et le MC Oujda (Maroc), alors que l'ES Arzew a hérité du groupe B avec le Club sportif Sakiet Ezzit (Tunisie, tenant), Qatar Club (Qatar), Ahly Djeddah (Arabie saoudite), Ittihad Tripoli (Libye) et Ahly Sedab (Oman). L'ESAT et l'ESA entameront le tournoi aujourd'hui face respectivement à Al-Gharrafa du Qatar et Al-Ahly d'Arabie saoudite à partir de 14h à la salle Elbejaoui de Sfax, avec la ferme intention de réussir leurs débuts. A souligner que le club d'Arzew occupe la

5e place de la poule A en championnat d'Algérie Excellence en compagnie du HBC El Biar mais avec deux matchs en moins et reste sur une victoire, vendredi dernier à domicile devant l'O El Oued (31-24) dans le cadre de la 9e journée. Les quatre premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale prévus le jeudi 22 mars, alors que les demi-finales se joueront le lendemain.

Le meilleur résultat décroché par un club algérien dans cette épreuve remonte à 2013, quand le GSP avait terminé à la 3e place au classement derrière les deux équipes tunisiennes de l'ES Sahel (1ère) et du Club Africain (2e). Chez les dames, le tournoi prévu à la même période, regroupera cinq formations dont trois Algériennes: le HBC El Biar, l'ASFAK Constantine et le NRF Constantine en plus des deux formations tunisiennes du Club Africain (tenant) et de l'ASF Sfax (organisateur). «Nous allons disputer cette compétition sans complexe. Nous nous sommes bien renseignées sur nos adversaires, notamment les Tunisiennes qui sont les spécialistes de cette coupe et nous allons tout donner pour atteindre l'objectif fixé», a assuré Khadidja Feraguena, présidente et coach du NRFC. Même son de cloche chez les Algéroises du HBC El Biar, qui aspirent à atteindre comme premier objectif le dernier carré de la compétition. «C'est notre 3e participation à cette compétition. Nous allons dans un premier temps essayer de nous qualifier aux demi-finales et ensuite jouer nos chances à fond pour aller en finale», a affirmé l'entraîneur Karim Achour.

Le tournoi chez les dames se déroulera sous forme d'un mini-championnat d'abord, avec la qualification ensuite des quatre premiers pour les demi-finales.