LIGUE 2 MOBILIS - 23E JOURNÉE : LA JSMB SUR DU VELOURS, LE MOB ATTENDU À RELIZANE ASAM-JSMS pour un pas vers l'accession

Deux prétendants à la montée s'expliquent

Plusieurs duels intéressants sont inscrits au programme de la 23e journée de Ligue 2 Mobilis, prévue vendredi, avec à l'affiche deux matchs au sommet pour l'accession: AS Aïn M'lila-JSM Skikda et RC Relizane-MO Béjaïa, ainsi qu'un match couperet pour le maintien, entre le WA Tlemcen (14e), qui reçoit le MC El Eulma (12e).

L'ASAM, solide leader avec 42 points, qui reste sur un nul (2-2) chez la lanterne rouge, le CA Batna, recevra en effet la JSMS dans un duel direct pour l'accession, car les Noir et Blanc, actuellement 4es avec 38 points sont également candidats à la montée en Ligue 1 Mobilis. Un match à six points donc, où le faux pas sera interdit pour chacun des deux antagonistes, surtout qu'un grand nombre de concurrents est à l'affût, guettant la moindre occasion dans cette dernière ligne droite du parcours pour coiffer au poteau les clubs du peloton de tête. Parmi ces «outsiders», les deux clubs de Béjaïa: le MOB et la JSMB, ex aequo à la deuxième place du classement général et qui ont vu la grande rivalité sportive qui les anime, semblent décidés à prolonger ce coude-à-coude jusqu'à la tombée de rideau, avec à la clé un retour conjoint parmi l'élite. Lors de cette 23e journée, c'est la JSMB qui partira avec la faveur des pronostics, car jouant à domicile, face au MC Saïda (9e), au moment où le voisin mobiste sera appelé à se déplacer chez le RC Relizane (7e) et qui, devant son public, voudra probablement se racheter de sa dernière défaite (2-1) chez l'ASM Oran.

Autre prétendant à l'accession, qui reste à l'affût d'un éventuel faux des «ténors» pour se relancer, le CA Bordj Bou Arréridj (5e), mais qui aura probablement une mission difficile ce week-end, car appelé à rendre visite au mal-classé, le RC Kouba.

Le Raed, club de la banlieue algéroise occupe en effet une inconfortable 11e place, avec une longueur d'avance seulement sur le premier club non relégable, le GC Mascara. Ce qui l'oblige a l'emporter contre le CABBA pour s'éloigner de la zone rouge. Plus bas dans le tableau, c'est le choc WA Tlemcen-MC El Eulma, entre le 14e qui reçoit le 12e qui devrait le plus retenir l'attention, car s'agissant d'un duel direct pour le maintien.

Le WAT n'aura cependant que l'avantage du terrain, puisque le match est prévu sans son fidèle public en raison du huis clos. Ce qui devrait plus ou moins favoriser les visiteurs. Deux autres matchs sont prévus à huis clos au cours de cette 23e journée, à savoir: GC Mascara-Amel Boussaâda et ASO Chlef-CA Batna, c'est le club des Aurès qui devrait se réjouir le plus de cette situation. L'absence du public au stade Mohamed-Boumezrag de Chlef devrait réduire en effet la pression, ce qui n'est pas pour déplaire au CAB, actuelle lanterne rouge de la Ligue 2 Mobilis et qui espère revenir avec un bon résultat de chez l'ASO pour se maintenir. Le CRB Aïn Fakroun (avant-dernier) visera le même objectif en accueillant l'ASM Oran, surtout qu'il ne compte actuellement que trois longueurs de retard sur le premier club non relégable. Tous les matchs débuteront à 16h, suivant la programmation de la Ligue de football professionnel.



sanctions

Deux matchs à huis clos pour le RC Relizane

Le RC Relizane, pensionnaire de la Ligue 2 Mobilis, a écopé de deux matchs à huis clos pour «jet d'une bouteille d'eau sur le visage de l'arbitre directeur ayant causé blessure en fin de partie», a annoncé avant-hier la Ligue de football professionnel sur son site officiel.

Le RCR s'est également rendu coupable de «mauvais comportement des dirigeants en fin de partie» et «jets de pierres pendant la partie», lors du match en déplacement face à l'ASM Oran (défaite 2-1), comptant pour la 22e journée de la compétition. Le RCR devra s'acquitter d'une amende de 200.000 dinars. De son côté, le défenseur central du RCR, Mohamed Amine Zidane, a écopé de quatre matchs de suspension ferme en plus d'une amende de 40.000 dinars pour «comportement anti-sportif». Saïd Hamadache (MCE Eulma) et Noureddine Daikh (GC Mascara) se sont vu infliger une suspension de cinq matchs ferme en plus de 50.000 dinars pour «crachat sur un adversaire en plus d'un comportement anti-sportif». Enfin, l'attaquant du CA Batna, Houssem Bouharbit a été suspendu trois matchs ferme pour «voie de faits» en plus d'une amende de 30.000 dinars.