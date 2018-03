LIGUE 1 MOBILIS - 23E JOURNÉE : TROIS MATCHS SONT PRÉVUS AUJOURD'HUI ET DEMAIN Les relégables jouent leur survie

Par Saïd MEKKI -

Les Blidéens et les Harrachis ne peuvent se partager les points

Des trois matchs au programme de la 23e journée de la Ligue 1 Mobilis, prévus aujourd'hui et demain, celui opposant les deux mal classés, l'USM Blida à l'USM El Harrach, attire bien l'attention des puristes.

Ce choc, prévu demain au stade Brakni de Blida à 16h, est d'une importance capitale pour les joueurs de la ville des Roses dans la mesure où il les oppose à une des équipes menacées directement par la relégation, qui compte pas moins de six points d'avance des derniers classés. Après la menace du coach Bouhellal de quitter la barre technique, celui-ci revient à de meilleurs sentiments et veut donc bien redonner espoir à l'équipe. Or, il se trouve que les joueurs sont démobilisés à cause des promesses non tenues par le président Allim à propos de leurs soucis financiers. C'est donc un travail psychologique que doit d'abord assurer Bouhellal, avant de se baser sur les schémas tactiques à adopter devant cette équipe de l'USMH, décidée à s'éloigner de la zone des relégables. Bouhellal, lui, reste persuadé que ses joueurs vont gagner la partie. Il n'a d'ailleurs pas hésité à déclarer que «je promets aux supporters de l'USMB la victoire face à l'USMH». Mais le technicien en charge de l'USMB va même jusqu'à évoquer le prochain match des quarts de finale de la coupe d'Algérie en ajoutant que «je ferai de mon mieux pour satisfaire les supporters lors du match de la coupe d'Algérie face à la JSK».

Mais pour le moment, place donc à ce fameux match contre l'USMH qui ne serait vraiment pas facile pour les Blidéens. Du côté de l'USMH, le coach Azizi Abbès compte beaucoup sur l'aide des supporters pour bien négocier ce déplacement périlleux à Blida. «Une victoire nécessite l'aide des supporters. On doit être unis pour atteindre l'objectif de l'équipe». Voilà qui est bien clair. Les gars d'El Harrach sont donc bien décidés à négocier au mieux ce déplacement chez le dernier classé, alors qu'eux se trouvent à l'avant-dernière place. Mais aujourd'hui, une autre affiche prometteuse est au programme de cette 23e journée de la Ligue 1. il s'agit de la rencontre qui opposera le Paradou AC à l'USM Bel Abbès au stade Omar-Hamadi de Bologhine à 17h. Une grande explication entre deux équipes jouant les premiers rôles dans ce championnat. Bien que l'USM Bel Abbès se trouve à la 9e place avec 26 points, elle n'est vraiment pas facile à manier, même à l'extérieur, d'autant plus que l'équipe reste sur deux victoires consécutives et surtout joue mieux hors de ses bases. Les gars du Paradou sont bien avertis eux, qui cherchent une victoire à domicile pour rejoindre le MC Oran et l'USM Alger à la deuxième place. C'est dire qu'un succès est l'objectif primordial de l'équipe chère au président de la FAF, Kheireddine Zetchi... Enfin, un autre match est annoncé pour demain vendredi entre le NAHD et le DRBT, prévu au stade du 20-Août 1955 à 16h.

Les gars de Tadjenanet doivent rencontrer une coriace équipe du Nasria qui se trouve dans le ventre mou du classement (8e avec 32 points). Mais les Sang et Or ne veulent en aucun cas perdre le moindre point à domicile, surtout après le semi-échec concédé devant leurs supporters face à la JS Saoura, lors de la 22e journée.

Par contre le coach du DRB Tadjenanet, Daou, veut effectuer quelques changements dans son équipe type dans la perspective d'arracher un bon résultat de ce déplacement très difficile devant une équipe du NAHD beaucoup plus à l'aise que son équipe qui cherche à tout faire pour s'éloigner de cette avant-dernière place qu'elle partage avec l'USMH.



L'USMA provisoirement dauphin

L'USM Alger s'est imposée devant l'Entente de Sétif 3 à 2 (mi-temps: 1-0), en match comptant pour la 23e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, avant-hier soir au stade Omar-Hamadi. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Derfalou (8', SP), Koudri (51'), Chafai (80') pour l'USMA, alors que Banouh a réduit le score pour l'ES Sétif (82' et 90'+2). Grâce à cette victoire, les Usmistes se hissent provisoirement à la deuxième place avec 38 points, ex aequo avec le MC Oran qui compte un match en moins. Invaincue depuis la 19e journée, l'ESS (6e, 33 points) tenant du titre, a raté l'occasion de se rapprocher du podium. Les Sétifiens restent sixièmes au classement avec 33 points.



La 24e journée fixée au vendredi 30 mars

La 24e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis se jouera le vendredi 30 mars, a annoncé la Ligue de football professionnel sur son site officiel. Par ailleurs, la 24e journée de Ligue 2 Mobilis se jouera le lendemain, soit le samedi 31 mars, précise l'instance dirigeante de la compétition.