3ÈME ÉDITION DE LA COURSE SUR ROUTE DE THÉVESTE Plus de 400 coureurs sur la ligne de départ

La troisième édition de la course sur route de Theveste a été lancée vendredi, à Tébessa avec la participation de plus de 400 coureurs venus de plusieurs wilayas du pays, répartis sur trois catégories, en lice pour les premières places. Les coureurs doivent effectuer un parcours de 10 km, depuis l'auberge «Boubakeur Azzoun» au chef-lieu de la wilaya, jusqu'au rond point situé à l'entrée de la commune de Hamamet, en présence d'un public nombreux, venu soutenir et encourager les athlètes. Les catégories minime, junior et sénior participent à ce rendez-vous sportif organisé par la ligue de wilaya d'athlétisme en coordination avec la Fédération algérienne d'athlétisme et la direction locale de la jeunesse et des sports, avec des parcours de 2, 3 et 10 km, a précisé à l'APS le président de la ligue de wilaya d'athlétisme, Bachir Bekhouche. Il a ajouté que cette compétition connaît la participation d'athlètes des wilayas de Batna, Skikda, Alger, Constantine, Tizi Ouzou, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, ainsi que 11 coureurs tunisiens.