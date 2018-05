APRÈS 16 ANS D'ABSENCE L'AS Aïn M'lila retrouve l'élite

L'AS Aïn M'lila a assuré sa montée en Ligue 1, en battant son concurrent direct le CA Bordj Bou Arréridj (2-0) lors de cette journée, ayant vu le RC Kouba, l'ASM Oran, le WA Tlemcen et l'A Boussaâda assurer officiellement leur maintien.

La performance de l'ASAM était pourtant loin d'être évidente, car appelée à défier un concurrent direct pour l'accession, sans le soutien de ses fidèles supporters en raison du huis clos qui pesait sur elle. Mais ses buteurs-maison, Sahbi et Hachem, étaient au rendez-vous, en signant des buts importants (9' et 86). Un précieux succès qui permet aux Rouge et Noir de consolider leur deuxième place du classement général avec 54 points, ce qui leur assure d'ores et déjà de faire partie du trio qui accèdera en Ligue 1, car assurés de ne plus pouvoir être dépassés au cours de la 30e et dernière journée.

L'ASAM rejoint, ainsi, le MO Béjaïa, qui fut le premier à valider son accession parmi l'élite et qui, malgré cela continue à jouer le jeu, comme en témoigne sa dernière victoire chez la JSM Skikda (1-4).

Les autres bonnes affaires de la journée ont été réalisées dans le bas du tableau, où certains clubs ont définitivement assuré leur maintien en Ligue 2, notamment, le RC Kouba, l'ASM Oran, le WA Tlemcen et l'A Boussaâda. Le RCK a dominé sur sa pelouse le RC Relizane (2-1) grâce à un doublé de Louznadji (45' et 90') contre une ouverture du score de Rebbouh (21') pour les visiteurs.

L'A Boussaâda a ramené un nul (0-0) de chez l'ASO Chlef, au moment où l'ASMO et le WAT ont gagné en déplacement, respectivement (1-2) chez le MC Saïda et (0-1) le CRB Aïn Fakroune. Toujours dans le bas du classement, le CA Batna a remporté une large victoire (4-2), contre un concurrent direct pour le maintien, le MC El Eulma, mais sa situation reste très compliquée et son sauvetage peu évident, tout comme le GC Mascara, qui lui s'est incliné (1-0) chez la JSM Béjaïa.

Le CAB et le GCM semblent d'ailleurs les plus proches de rejoindre le CRB Aïn Fakroune au palier inférieur, au moment où le MC El Eulma semble en ballottage favorable pour se sauver, car, disposant déjà de trois longueurs d'avance sur le CAB et le GCM, tout en ayant la chance de recevoir sur son terrain. Les dernières vérités de cet exercice 2017-2018 seront connues à l'issue de la 30e et dernière journée. On saura qui accompagnera le MOB et l'ASAM en Ligue 1 et qui rejoindra le CRBAF au palier inférieur.