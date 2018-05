CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE JUDO (CADETS-JUNIORS) 7 médailles en or pour l'Algérie

Les sélections algériennes (Garçons/Filles) de judo ont décroché 14 médailles: 7 or,

2 argent et 5 bronze lors de la première journée des championnats d'Afrique (Cadets/Juniors) qui se poursuivent jusqu'au 15 mai courant à Bujunmura (Burundi). Les médailles d'or ont été moissonnées par Rimeh Bouhrour et Yasmina Djellab chez les filles, ainsi que Mohamed Bessaï, Idris Messaoud, Aghilès Benazoug, Ahmed Rebahi et Chems-Eddine Hadibi chez les garçons. De leur côté, les finalistes malheureux Rahma Ghalima et Abdelatif Bousetra se sont contentés de l'argent, au moment où Larbi Sabrina, Chaâ Rachida, Belkacem Nabila, Ryma Benmoun et Aït Mameur Merzouk ont pris le bronze.