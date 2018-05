CHÂTEAUROUX Benrahma fait coup double

Fin de l'aventure pour le joueur algérien, Saïd Benrahma, qui quitte Châteauroux sur un doublé, permettant à son équipe de revenir par deux fois (2-2). Benrahma a inscrit son 8e et 9e but de la saison, face à Brest et sa 12ème réalisation toutes compétitions confondues. Un bon ratio pour le joueur algérien qui a été prêté par l'OGC Nice, où il ne sait pas pour le moment s'il sera maintenu, alors que le coach des Aiglons (le surnom des Niçois), le Suisse Lucien Favre, est attendu du côté du Borrussia Dortmund. «Je suis super content, j'avais besoin de laisser mon empreinte. Je vais garder Châteauroux dans mon coeur», a déclaré Benrahma très ému en conférence de presse.