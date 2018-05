COMPÉTITIONS CONTINENTALES La JSS et le NAHD assurés d'y participer

La JS Saoura et le NA Hussein-Dey ont assuré leur participation à une compétition continentale la saison prochaine, et ce, en profitant de la défaite du MC Alger face à l'USM Harrach (2-0), vendredi au stade du 1er-Novembre de Mohammedia. En effet, la JS Saoura et le NAHD ne peuvent être rejoints par le MCA et sont, donc, assurés de terminer sur le podium. Reste, seulement, à déterminer, entre les deux équipes, celle qui accompagnera le CSC en Ligue des champions et l'USMBA en Coupe de la CAF.