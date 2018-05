COUPE DU MONDE DES CLUBS ÉLARGIE La FIFA consulte, l'UEFA préoccupée

La FIFA a continué à consulter différentes parties, dont les grands clubs européens, sur le projet de réforme de la Coupe du monde des clubs et de Ligue mondiale des Nations, défendu par son président Gianni Infantino, mais face auxquels l'UEFA se dit «préoccupée». Une nouvelle réunion s'est tenue vendredi en Italie avec l'Inter Milan et le Milan AC. Une autre réunion avait été organisée mercredi, rassemblant sept clubs, à savoir les cinq champions des cinq grands championnats européens, dont le PSG et le Bayern Munich, ainsi que Manchester United.

Une première réunion des grands clubs, dont Manchester City et la Juventus Turin, s'était tenue le 20 avril, selon une source proche du dossier citée par l'AFP. Gianni Infantino souhaite dépoussiérer la Coupe du monde des clubs qui serait organisée tous les quatre ans, dès 2021, avec 24 clubs, dont 12 européens. La compétition actuelle, organisée chaque année, regroupe sept clubs. Il souhaite aussi créer une Ligue mondiale des nations, sorte de mini-Coupe du monde, qui regrouperait tous les deux ans huit sélections nationales, issues des Ligues des nations continentales. Pour ce faire, Infantino assure qu'un groupe d'investisseurs garantirait jusqu'à

25 milliards de dollars (20,9 milliards d'euros) de revenus pour les deux compétitions. La réunion de mercredi «nous a permis de constater un réel intérêt pour une réforme complète de la Coupe du monde des clubs et le développement d'un nouveau modèle de compétition qui bénéficierait à la communauté du football à travers le monde», a indiqué la FIFA dans un communiqué. Mais après la «ferme opposition manifestée la semaine dernière par l'Association européenne des Ligues de football professionnel (EPFL), l'UEFA a également fait part de ses inquiétudes. «Tous les membres européens du Conseil de la FIFA ont adressé une lettre conjointe signée par le président de l'UEFA (Aleksander Ceferin) à Gianni Infantino dans laquelle ils font part de leurs préoccupations à ce sujet», indique un porte-parole de l'UEFA dans une réaction transmise à l'AFP.

«La Fifa se comporte de façon étrange. Ils discutent avec quelques clubs européens. Ils invitent exclusivement les clubs dont ils pensent qu'ils sont les seuls importants», a déclaré Ceferin, sur le site Internet du magazine du football allemand Kicker.

«La FIFA en tant qu'organisation dirigeante, devrait montrer plus de respect envers la Pyramide, le système du football, les associations nationales et les clubs», a-t-il estimé. «Personne n'est propriétaire du football, ni le président de la FIFA ni le président de l'UEFA ni le président d'un club. Le football n'est tout simplement pas à vendre», a-t-il encore jugé.