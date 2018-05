ES SÉTIF Le retour de Madoui évoqué

A la recherche d'un entraîneur depuis le départ de Abdelhak Benchikha, le président de l'ES Sétif, Hacène Hammar, songe sérieusement à récupérer Kheireddine Madoui, actuellement à la tête de l'ES Salhel. Selon les informations émanant de la ville de Sétif, Madoui, qui a terminé la saison à la deuxième position du championnat tunisien devrait officialiser son retour après le match de Ligue des champions entre l'équipe sétifienne et le

MC Alger, ce mardi, pour régler les derniers détails avec Hammar. D'ici là, l'intérim est assuré par Malik Zorgane. Outre Madoui, d'autres entraîneurs ont été cités dans la maison sétifienne, et l'on cite le Marocain Rachid Taoussi, actuellement au CRB, ainsi que le Français Hubert Vélud, actuellement sans club et qui a déjà drivé les Sétifiens.