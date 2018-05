ES TUNIS Belaïli termine la saison en beauté

L'attaquant algérien, Youcef Belaïli, a inscrit son 3e but de la saison avec l'ES Tunis depuis son arrivée lors du Mercato d'hiver. Il a été auteur d'un bon match et a égalisé (2-2), face au JS Kairaouane, à la 68' en transformant un penalty qu'il a obtenu lui-même, après avoir été fauché dans la surface. L'Est a terminé la saison à la première position avec 58 points et a pu fêter au stade de Radès son titre de champion 2017/2018. Les prochaines échéances de l'équipe tunisienne seront africaines, en phase des poules de la Ligue des Champions. Youcef Belaïli est revenu en Tunisie en janvier dernier, après une suspension de 2 ans et l'expérience ratée à Angers en Ligue 1 française.