LEICESTER CITY Claude Puel craint pour l'avenir de Mahrez

L'entraîneur de Leicester City, Claude Puel, revient sur l'avenir de son joueur vedette, Riyad Mahrez, à l'approche de la fin de la saison. Le technicien français craint qu'une offre tardive soit faite au joueur algérien, ce qui le pousserait à partir, bien qu'il soit toujours sous contrat. «Pour l'heure, la seule chose certaine c'est que Mahrez est encore sous contrat avec Leicester, et tout le monde souhaite qu'il reste ici. Nous ne savons pas encore ce qui va se passer. Nous verrons par la suite. Nous déciderons ensemble avec le propriétaire, le joueur et selon la situation», a déclaré Puel. par ailleurs, et concernant le cas de Slimani, qui revient d'un prêt cauchemardesque à Newcastle, Puel a laissé planer le doute sur son avenir. Le technicien a fait savoir qu'il n'a pas encore parlé à ses dirigeants et que tout se décidera à la fin du championnat. «On n'a pas parlé avec Islam Slimani de son futur avec le club, mais on en discutera après les deux derniers matchs du championnat», a-t-il dit. Le meilleur buteur en activité de la sélection algérienne pourrait bien quitter les Foxes, lui qui est convoité par West Ham et le Besiktas.