REAL MADRID La piste Lewandowski abandonnée

Selon les informations dévoilées hier par Sky Sport Germany, le Real Madrid a laissé tomber l'opération Robert Lewandowski de manière définitive. Un sacré coup dur pour l'attaquant polonais, qui avait mis toutes les chances de son côté pour rallier la capitale espagnole. Il avait quitté son agent historique pour prendre les services de l'incontournable Pini Zahavi, dont les relations avec le Real Madrid devaient lui servir à accélérer le processus. Lui comme le président merengue, Florentino Pérez, voulaient boucler ce transfert, l'un des vieux rêves de Pérez. Mais cela ne se fera pas, explique avec certitude le média allemand. Le Real Madrid a clairement fait comprendre qu'il n'était plus intéressé. Un revirement de situation étonnant, qui peut s'expliquer par la tournure prise par le dossier Neymar. De manière inattendue, la star brésilienne semble vouloir quitter le PSG dès cet été pour rallier le Real Madrid. Dès lors, avec Cristiano Ronaldo devenu un attaquant axial et Benzema en plus, la Casa Blanca peut lancer l'opération Neymar, qui viendrait occuper le flanc gauche de l'attaque. Et tant pis pour Lewandowski.