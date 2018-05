AVEC UNE SÉRIE DE SIX MATCHS SANS VICTOIRE Le MCA en pleine crise

Par Mohamed BENHAMLA -

Les critiques de Casoni pour ses joueurs ont failli provoquer une implosion au sein du groupe, obligeant le directeur sportif, Kamel Kaci-Saïd, à intervenir au plus vite pour calmer les ardeurs.

L'entraîneur du MC Alger, Bernard Casoni, est fou furieux contre ses joueurs après leur défaite face à l'USMH (2-0), avant-hier, en ouverture de la 29e journée du championnat de Ligue 1. Il s'agit du sixième match de suite, toutes compétitions confondues, où les Vert et Rouge marquent le pas. La défaite face à une équipe harrachie déjà reléguée en Ligue 2 fait que le Mouloudia est écarté définitivement de la course à une place sur le podium, étant devancé de quatre points par le NAHD et la JSS, avant même que ces deux dernières équipes ne jouent leurs rencontres d'hier. Au coup de sifflet final du match de vendredi, le technicien corse n'a pas mâché ses mots et a lessivé ses joueurs dans le vestiaire, les mettant en garde à quelques heures du match face à l'ES Sétif en Ligue des champions, programmé ce mardi. Pour lui, le relâchement affiché risque de plonger l'équipe en pleine crise, avec toutes les conséquences que cela peut engendrer. Les propos de Casoni ont failli provoquer une implosion au sein du groupe, obligeant le directeur sportif, Kamel Kaci-Saïd, à intervenir au plus vite pour calmer les ardeurs. Il s'est empressé d'organiser une réunion d'urgence avec les membres du staff technique pour mettre les points sur les «i» et trouver des solutions dans l'immédiat qui permettent à l'équipe de bien négocier le match de ce mardi. Un match où seule la victoire compte, surtout que les Mouloudéens avaient été tenus en échec lors de la première journée face aux Marocains du DHJ (1-1) au stade du 5-Juillet. Et les propos de Kaci-Saïd ne sont pas, à vrai dire, tombés dans l'oreille d'un sourd puisque dans la matinée d'hier, lors de la reprise des entraînements, Casoni s'est adressé à ses joueurs en revenant sur leur prestation, mais en baissant le ton cette fois-ci. Il a tenu à les mettre devant leurs responsabilités avant le match de ce mardi au risque de voir la situation prendre d'autres tournures. Et après ce match, Kaci-Saïd a convenu de tenir une nouvelle réunion avec son entraîneur pour négocier son avenir à la tête de la barre technique ainsi que la préparation de la saison prochaine, avec l'établissement de la liste des joueurs à libérer et ceux à recruter. Par ailleurs, la saison du défenseur mouloudéen, Zineddine Boulakhoua, est désormais terminée, lui qui a contracté une blessure à la cheville du match face à l'USM Harrach.