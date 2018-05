QUALIFICATION DE LA CAN 2019 (U20) Les Verts méritaient mieux face au Ghana

Par Mohamed BENHAMLA -

Malgré ce score de 0-0, les Verts gardent intactes leurs chances de se qualifier au prochain tour avant le match-retour programmé vendredi à Accra.

Devant une assistance faible au stade du 5-Juillet, malgré les différents appels lancés, la sélection algérienne des U20 a concédé le nul, avant-hier, face au Ghana (0-0), au match-aller du deuxième tour qualificatif de la coupe d'Afrique des nations de la catégorie.

Les protégés du duo Salim Sebaâ - Hocine Achiou ont réalisé, de par les avis unanimes, une très bonne prestation, dominant la majeure partie de la rencontre, mais sans pour autant arriver à concrétiser les occasions procurées, notamment par l'intermédiaire du très remuant attaquant Adem Zorgane. Ce dernier aurait pu donner l'avantage aux siens dans les ultimes minutes sur un coup franc magistralement botté. Hélas, le ballon est allé heurter le poteau du gardien Manaf. Les Verts ont convaincu par une bonne organisation sur le terrain et les qualités techniques de plusieurs éléments, face à une robuste équipe ghanéenne, athlétique, technique et très bien en place.

Les Ghanéens, eux aussi, se sont montrés plusieurs fois dangereux, mais le gardien algérien Daâs était bien en place pour garder sa cage vierge avec des arrêts réflexes de grande classe. Et malgré ce score, les chances des Verts de se qualifier au prochain tour de ces éliminatoires demeurent intactes.

Kheireddine Zetchi, le président de la FAF, qui a suivi la partie, est allé les encourager au coup de sifflet final, leur indiquant qu'«il ne faut surtout pas avoir honte de ce résultat». «Vous avez joué face à une redoutable équipe et je sais que maintenant vous vous dites qu'on pouvait faire quelque chose contre elle. Alors croyez en vos chances et partez au Ghana avec l'espoir de revenir avec la qualification en main. Comme eux ils vous ont posé des problèmes ici, vous pouvez leur en faire de même. Moi je mise sur vous», a-t-il dit aux joueurs. Les coéquipiers du capitaine Tougai se déplaceront ce mardi au Ghana pour disputer, vendredi à Accra, le match-retour, dont le coup d'envoi sera donné à 15h.

Le vainqueur de cette double confrontation sera opposé au vainqueur entre la Gambie et le Bénin, lors du 3e et dernier tour prévu en juillet prochain. La phase finale de la CAN aura lieu au Niger.