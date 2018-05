CHAMPIONNATS SPORTIFS UNIVERSITAIRES À L'AVENIR "Tout le monde participe!"

Participation de tous les établissements et résidences universitaires aux championnats sportifs universitaires à l'avenir

Tahar Hadjar a annoncé la participation programmée de la totalité des établissements et des résidences universitaires du pays, aux championnats sportifs universitaires qui seront organisés à l'avenir dans différentes disciplines sportives.

«Des championnats universitaires de niveau 1 et 2 seront lancés avec la participation des différents établissements et résidences universitaires du pays», a annoncé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, dans une déclaration à la presse, en marge de la cérémonie de clôture des Championnats nationaux universitaires, abrités par la salle Hocine- Chalane du complexe sportif Mustapha-Tchaker de Blida. «Le bon encadrement des équipes participantes à ces championnats sportifs universitaires a nécessité la formation, par le ministère de tutelle, de près de 750 arbitres, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports», a-t-il ajouté, signalant la poursuite de cette opération dans les prochaines années, en vue de «garantir la formation du plus grand nombre possible d'arbitres et d'entraîneurs». Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a, aussi, plaidé à l'occasion pour l'impératif encouragement des étudiants universitaires à participer à ce type de manifestations sportives, notamment au vu de la disponibilité, au niveau des résidences et des universités nationales, de structures sportives adéquates (stades de football, salles omnisports). Cette initiative, annoncée pour la première fois au mois d'octobre 2016, vise l'instauration de ponts de communication entre les étudiants des différentes wilayas du pays, tout en leur permettant de prendre connaissance des us et coutumes de chaque région, a observé le ministre, soulignant, en outre, l'opportunité offerte aux étudiants, dont ceux des résidences universitaires notamment, de meubler leurs loisirs par une pratique sportive choisie par eux-mêmes. Hadjar a fait part, par la même occasion, de préparatifs pour le lancement de championnats dédiés aux clubs scientifiques, dans un objectif de «développement de l'esprit de compétitivité et d'innovation chez les étudiants membres de ces clubs». Selon le ministre, la première édition du championnat sportif universitaire de cette année a vu la participation de près de 32 000 étudiants (des deux sexes), parmi lesquels 5081 se sont qualifiés aux éliminatoires régionales, tandis que 5 000 étudiants, représentant 72 équipes universitaires en sports collectifs (football et handball) se sont qualifiés aux phases finales. Des figures sportives nationales connues, à l'instar des anciennes gloires de l'équipe du FLN Abdelhamid Zouba et Mohamed Maouche, ont été invitées à cette cérémonie, dont la clôture a été marquée par la distribution, par le ministre, accompagné à l'occasion par le wali Mustapha Layadhi, de médailles et de coupes aux équipes lauréates de ces championnats universitaires. A noter que la première place du podium de cette édition du championnat sportif universitaire de handball (dames) est revenue à l'équipe de l'université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (USTHB) d'Alger, après avoir remporté la finale contre l'équipe de la direction des oeuvres universitaires de Annaba. Chez les messieurs, le titre est revenu à l'équipe de la direction des oeuvres universitaires de Tissemsilt qui a remporté la finale du championnat de handball face à son homologue de la direction des oeuvres universitaires de Ghardaïa. En football, la première place du podium, pour ce qui est des messieurs, est revenue à l'équipe de l'université de Sétif 2, vainqueur en finale jouée contre l'équipe de la direction des oeuvres universitaires de Béjaïa El-Ksar, au moment où l'équipe féminine de la direction des oeuvres universitaires de Batna s'est adjugée le titre du championnat de football dames après sa victoire contre son homologue de la willaya de Tlemcen.