LA DIRECTION DE LA JSK PARLE D'UNE FIN DE CONTRAT Bouzidi annonce son départ

Par Kamel BOUDJADI -

Le coach n'a pas mâché ses mots

Quelques instants seulement après avoir assuré le maintien de la JSK en Ligue 1, après la victoire face à l'USMA (3-2), le coach Youcef Bouzidi annonce sa démission. Une décision qui a étonné plus d'un.

A Tizi Ouzou, hier, beaucoup estimaient que la décision du coach était «inutile» car son contrat prend fin dans une semaine, soit après le match face au MCO, comptant pour l'ultime journée du championnat. D'ailleurs, jusqu'à hier, aucune réaction officielle de la direction du club n'a été enregistrée. Le président Mellal, en tant que premier concerné, n'a pas jugé utile de commenter cette décision, considérant que ce n'est pas une démission mais «juste une fin de contrat». «Ce n'est qu'après le match face au MCO que nous nous mettrons autour d'une table avec l'entraîneur Bouzidi pour discuter de ces sujets et de son avenir au club», a affirmé le président. Pour certains, «la déclaration de Bouzidi vise à influer sur les négociations». Vendredi, aux alentours du stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, où s'était déroulée à huis clos la rencontre face à l'USMA, beaucoup de supporters étaient tout de même venus attendre le résultat final pour fêter le maintien. Après l'annonce de la nouvelle de la démission de Bouzidi, les discussions à Tizi Ouzou convergeaient essentiellement vers le rôle prépondérant de ce dernier dans le maintien. Beaucoup de supporters considéraient qu'il y était pour beaucoup et qu'il a bien respecté les termes de son contrat avec la direction du club. Mais le coach ne l'entend vraisemblablement pas de cette oreille. Il en voudrait à certains anciens entraîneurs qu'il a refusé de nommer d'avoir exercé une terrible pression sur lui. Une pression qui est allée jusqu'à nier son mérite dans le maintien et mettre celui-ci, totalement à l'actif des supporters. C'est justement cette ingratitude qui aurait poussé Bouzidi à annoncer prématurément son départ alors qu'il sera en fin de contrat dans une semaine. N'ayant pas mâché ses mots, Bouzid a même égratigné son président qui, selon lui, «ne dispose pas d'un projet porteur pour le club». En tout état de cause, l'annonce de Bouzidi ne semble pas faire d'effet même si beaucoup à Tizi Ouzou veulent qu'il reste. Et ils le disent clairement. Mais du coté de la direction, Mellal en a gros sur le coeur. Certaines de ses déclarations laissent supposer qu'il y aura bientôt une purge au sein de la direction du club. Il le dit clairement d'ailleurs en annonçant qu'il opérera «un vrai nettoyage» très prochainement. «Il ne restera à la tête de la JSK que ceux qui sont volontaires pour apporter quelque chose à ce club mythique», a fait savoir le président. Enfin, maintenant que le maintien est assuré et le cauchemar de la relégation dissipé, il ne reste au président que les choses sérieuses. Beaucoup de choses d'ailleurs seraient prioritaires. Il lui restera, parallèlement au nettoyage qu'il annonce, à affiner le discours à tenir à la JSK. Le plus grand problème de ce club est qu'il n'a jamais eu une communication professionnelle et efficace. Tout le monde parle au nom de la JSK et tout le monde contredit tout le monde.

Le club mérite bien une communication à l'image de sa notoriété et de son prestige. A bon entendeur..