SUITE ET FIN DE LA 29E JOURNÉE DE LA LIGUE 1 MOBILIS Le CS Constantine sacré champion d'Algérie 2017-2018

Par Saïd MEKKI -

Les joueurs du CSC exultent après leur 2e titre de champion depuis 1997

Le CS Constantine a décroché son deuxième titre de champion d'Algérie après celui de 1997 en battant hier, à Blida, l'équipe locale, l'USMB (2-1) pour le compte de la 29e journée de la Ligue 1 Mobilis.

Le CSC qui a pratiquement dominé la compétition depuis la 5e journée, n'avait besoin que d'un nul avant ce match, mais finalement, l'équipe, très bien drivée par le coach Abdelkader Amrani, a confirmé sa place de leader après avoir été menée au score suite au but inscrit par Aïssa El Bey à la demi-heure du jeu avant de réussir à renverser la situation. Lamraï a réussi à égaliser en seconde période (55') avant de doubler la mise sur penalty (90').

Alors que l'année dernière, le CSC avait attendu la dernière journée pour assurer son maintien, cette année, l'équipe de Abdelkader Amrani a dominé le championnat depuis la 5ème journée, le terminant avec 16 victoires, 8 matchs nuls et 5 défaites en attendant le dernier match à Constantine, face au PAC.

Et c'est ainsi que les gars de Constantine ont commencé les festivités de ce second titre de champion d'Algérie dès hier sur la pelouse du stade Brakni de Blida avant de la prolonger tard dans la soirée dans les artères, rues et ruelles de l'antique Cirta.

De son côté, la JS Saoura a attendu la 90e minute du jeu pour arracher une victoire salutaire à domicile face à une coriace équipe du MCO (1-0). L'unique but de la partie a été inscrit par l'inévitable Bourdim pour conforter sa place de dauphin juste devant le NA Hussein-Dey qui a été tenu en échec par le CR Belouizdad (0-0).

La seconde place se jouera donc lors de la dernière journée entre la JSS et le NAHD.

Ce nul a suffi aux gars du Chabab de Belouizdad pour assurer leur maintien en Ligue 1 Mobilis.

Le Paradou AC, qui restait sur une défaite sur le terrain du même CRB (2-1), s'est bien racheté hier devant son public face à l'Olympique Médéa qu'il a sévèrement battu sur le score sans appel de 5-0.

Les buts du Paradou AC ont été marqués par Benayad (7' s.p. et 21'), Messibah (58'), Bouzok (69') et Loucif (75').

La Paradou reste donc dans le ventre mou du classement alors que l'Olympique de Médéa reste toujours menacé par la relégation.

Alors que l'USM El Harrach et l'USM Blida sont d'ores et déjà en Ligue 2, l'identité du troisième relégué ne pourra être connue que lors de l'ultime journée de cette Ligue 1 Mobilis, saison 2017-2018.

L'US Biskra a arraché un match nul en déplacement face à l'USM Bel-Abbès (0-0). Ce nul permet d'ailleurs à Bel Abbès d'assurer son maintien alors que Biskra devra attendre la dernière journée en recevant El Harrach pour tenter d'assurer son maintien.

Pour sa part, le DRB Tadjenanet n'a pas fait de détail en recevant l'ES Sétif qu'il a battu sur le score de 3-2. Les buts de Tadjenanet ont été marqués par Kodjo (36' s.p. puis 44') et Daoudaji (68'). Quant aux buts de l'ESS, ils ont été inscrits par Aouedj (59' s.p.) et Bakir (75' s.p.).

Le DRBT quitte ainsi la zone des rélégables et attendra également la dernière journée où elle se déplacera à Alger pour jouer son maintien face au CRB.

En résumé, c'est entre le DRB Tadjenanet, l'Olympique de Médéa et l'US Biskra que se jouera la dernière place de réglable lors de l'ultime journée de cette Ligue 1 Mobilis pour le compte de la saison 2017-2018.