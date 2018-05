AS MONACO Ghezzal voit rouge

Peu utilisé cette saison, Rachid Ghezzal a terminé la saison sur une mauvaise note. Lors du match remporté par son équipe, l'AS Monaco, face à l'AS Saint Etienne, remporté sur la plus petite des marges, il a été expulsé dans les arrêts de jeu. Aligné à la 68', Ghezzal a écopé d'un premier carton jaune à la 94' avant que l'arbitre ne lui brandisse un second, dans la foulée, après une contestation de l'Algérien. Ainsi, la saison est bel et bien terminé pour Ghezzal, qui ne sera pas de la partie face à Troyes, où son équipe devra s'imposer pour maintenir sa place de dauphin et jouer la Ligue des champions la saison prochaine.